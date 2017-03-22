"مين اللي أكل الجبنة؟".. سرقة مستودع للجبن "البارميزان" - فيديو

مصراوي -

أعلنت الشرطة الإيطالية اعتقال 10 أشخاص يشتبه بتورطهم في عمليات سرقة مستودعات للنبيذ والجبن.

وذكر موقع "سبوتنيك" الروسي أن رجال الشرطة قاموا ببث فيديو لعملية سرقة لأحد المستودعات التي احتوت على كميات كبيرة من جبنة "البارميزان".

وتم التعرف على أشخاص كانوا قد شاركوا في عملية السرقة هذه، وتنتمي المجموعة إلى مدينة سيرينولا الواقعة في منطقة إبوليا فوجيا الإيطالية.

وتعتبر العصابة متهمة في عدد كبير من السرقات لمستودعات النبيذ والجبن، وفي الفيديو يظهر أفراد العصابة خلال عملية سرقتهم ما مجموعه 168 قرصا من البارميزان.

وبدأت الشرطة الإيطالية عملية اعتقال واسعة وأسمت عمليتها هذه بعملية "النبيذ والجبن".