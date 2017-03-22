إزالة 39 حالة تعد على الأرض الزراعية بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

تواصل الوحدات المحلية على مستوى محافظة المنيا، جهودها في إزالة ورفع التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، من خلال عدد من حملات الإزالة المكبرة التي تنظمها الوحدات المحلية بالتعاون مع الإرشاد الزراعي..

أوضح التقرير الذي تم عرضه على عصام البديوي، محافظ المنيا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار أزالت 32 حالة تعد على الأرض الزراعية بقرية أبوجرج بمساحة 12 قيراطا و22 سهما.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، 7 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 4 قراريط و20 سهما، منها حالتان بقرية صنيم، و4 حالات بقرية منتوت، وحالة بقرية الفقاعي.