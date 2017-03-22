بالصور.. محافظ أسوان: وقف الصيد ببحيرة ناصر لأول مرة منذ 6 سنوات

أسوان ـ إيهاب عمران:

قام اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، بزيارة ميدانية لتفقد المضبوطات والمخالفات التي نجحت الأجهزة الأمنية في ضبطها خلال 6 أيام، من توقف الصيد ببحيرة ناصر، في ميناء جرف حسين لصيد الأسماك، الذي يقع جنوب مدينة أسوان، وذلك برفقة اللواء مجدي موسى، مدير أمن أسوان.

استقل المحافظ ومدير الأمن أحد اللنشات العاملة في التأمين، لتفقد مسطح البحيرة والاطمئنان على عدم وجود أي أعمال صيد.

وقال حجازي إنه لأول مرة منذ 6 سنوات، يتم وقف الصيد ببحيرة ناصر بشكل كامل، مشيراً إلى مواجهة أي مخالفات بحزم وردع كامل.

ومن جانبه، أوضح مدير أمن أسوان، أن المؤشرات تبشر بتنفيذ قرار وقف الصيد ببحيرة ناصر، بشكل فعال وحازم، وأن هناك جهودا مستمرة على مدار اليوم من كافة العناصر لتحقيق التأمين المطلوب، وضبط المخالفات.

وكشف موسى أن الأجهزة الأمنية نجحت خلال الأسبوع الأول لبدء وقف الصيد في ضبط 101 مركب مخالف و19 ماكينة كهرباء، و4 موازين، و4 أنابيب بوتاجاز، و8 مواتير، و3 كسارات ثلج، و2911 جوبيا، و38 ألف متر شباك مخالف، بجانب ضبط بندقية خرطوش، وورشة جوبيا، وثلاجة و7 تماسيح محنطة، وجهاز اتصال مخالف.