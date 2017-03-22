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نيابة باريس تؤيد عدم سماع دعوى تتهم جنود فرنسيين باغتصاب أطفال

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نيابة باريس تؤيد عدم سماع دعوى تتهم جنود فرنسيين باغتصاب أطفال نيابة باريس تؤيد عدم سماع دعوى تتهم جنود فرنسيين باغتصاب أطفال

مصراوي Masrawy

جنود فرنسيون في دورية في بانغي في 14 شباط/فبراير 2

باريس (ا ف ب)
طلبت النيابة العامة في باريس عدم سماع الدعوى بشأن اتهامات اغتصاب أطفال في جمهورية افريقيا الوسطى من جنود فرنسيين في 2013 و2014، بحسب ما افاد مصدر قضائي الثلاثاء.

ويعود الان الى قضاة التحقيق قرار بدء محاكمة او تأكيد عدم سماع الدعوى والفرضية الثانية اكثر ترجيحا حيث لم يعلن توجيه اتهام.

وقالت النيابة "لا يمكن تأكيد (..) ارتكاب اي انتهاك جنسي على هؤلاء القصّر" لكن العناصر التي تم جمعها "واختلاف الشهادات لا تتيح تأكيد وقائع مفصلة ومدعمة ضد العسكريين الذين تم الاستماع اليهم"، بحسب مصدر قريب من الملف.

وكانت هذه القضية كشفتها في نهاية ابريل 2015 صحيفة الجارديان البريطانية التي اشارت الى مذكرة داخلية للامم المتحدة تحدثت عن الاستماع الى ستة اطفال تتراوح اعمارهم بين 9 و13 عاما نددوا فيها بانتهاكات جنسية نسبت الى عسكريين فرنسيين في مخيم نازحين قرب مطار مبوكو في بانغي وذلك في مقابل حصص غذائية بين ديسمبر 2013 ويونيو 2014.

وفتحت النيابة العامة في باريس منذ يوليو 2014 تحقيقا اوليا لكنه بقي سريا واتهمت السلطات الفرنسية والامم المتحدة بالتكتم على القضية. وفتحت نيابة باريس تحقيقا قضائيا بعد ايام من مقال الصحيفة البريطانية.

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مصراوي Masrawy

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