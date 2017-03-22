بالصور- تفاصيل إقلاع رحلتين بطاقم نسائي كامل لأبو ظبي والكويت

كتب - طه عبيد:

شهد شريف فتحي وزير الطيران المدني، إقلاع رحلتين لمصر للطيران لأول مرة بطاقم نسائي كامل في توقيت واحد، في إطار احتفالات الدولة بيوم المرأة المصرية، وذلك بحضور الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والمحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، وشريف المغلوب رئيس القطاع التجاري بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية ولفيف من قيادات الطيران المدني.

وأقلعت الرحلة الأولى رقم 914 من مطار القاهرة، متجهة إلى أبو ظبى من طراز إيرباص 330 (طراز طويل المدي) بقيادة الطيار حسناء تيمور، والتي كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في الاحتفال بيوم المرأة المصرية، ومساعد طيار سارة عبد الفتاح، وعلى متنها 10 مضيفات، وهم هالة الصادق وسما ممتاز وميادة جابر ورباب عدلي ولمياء عبد المنعم وشرين شعبان وبسمة صبري وميلوفر على ونيفين محمد ومها أحمد، بالإضافة إلى 2 من ضابطات الأمن وهم دعاء محمود وإيناس فتحي.

كما أقلعت الرحلة الثانية رقم 610 متجهة إلى الكويت من طراز بوينج 737-800 (طراز متوسط المدى) بقيادة الطيار هبة درويش، ومساعد طيار سارة رشدي، وعلى متنها طاقم ضيافة مكون من 5 مضيفات: جرنياه جبريل ورانيا نبيل وألفت يونس وشرويت سمير ولينا حسين ، بالإضافة إلى 2 من ضابطات الأمن وهم هناء المليجى وحرية حسن، والجدير بالذكر أنه يعمل في مصر للطيران حالياً 12 قائد ومساعد طيار على طرازات مختلفة .

أكد وزير الطيران المدني أن الحكومة المصرية أعلنت عام 2017 عام المرأة المصرية ، إيماناً وتقديراً بالدور المؤثر والفعال الذى تقوم به في كل المجالات ، مضيفاً أن وزارة الطيران المدني بكافة هيئاتها وشركاتها التابعة تولي اهتماما كبيراً بالمرأة العاملة في المجتمع ، وخاصة في قطاع الطيران المدني، حيث يضم القطاع أكفأ العناصر النسائية في مختلف المهن والتخصصات في مجال النقل الجوي ، وأكفأ العناصر النسائية في مختلف المهن والتخصصات في مجال النقل الجوي.​