بالصور.. فتاة ترسم خريطة العالم على جسدها

كتب - هشام عواض:

عانت أشلي سوتو بسبب مرض البهاق لسنوات عديدة، ومن كثرة الأسئلة حول سبب ظهور البقع البيضاء على جسدها، دفعها لرسم خطوط حول البقع هذه لتكتشف أن جسدها أصبح مثل خريطة العالم.

وكانت أشلي سوتو، تغطي ذراعيها كاملين وترتدي البنطال الطويل لإخفاء مرضها. ولكن الكلمات الجارحة واختلاس النظرات على هذه البقع، دفعها الى مواجهة الأمر وقررت رسم خطوط حول هذه البقع لتبرزها وتكتشف إن جسدها أصبح شبيه بخريطة العالم.

وقامت "سوتو"، برسم عدد من اللوحات على جسدها، وهو ما جعلها تشعر بالرضا عن جسدها. وجذب حسابها على انستجرام أكثر من 100 ألف شخص بعد ان نشرت العديد من الصور لها.