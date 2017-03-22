أخبار عاجلة

بسبب أجايي.. عمرو جمال يثور داخل الأهلي -
يحيى الدرع: فخور باللعب للأهلي.. والسوبر هديتنا للجماهير -
ناشئ الأهلي يجري جراحة الرباط الصليبي -
الجبلاية ترفض طلب الأهلي.. وتُصر على تغريمه 300 ألف جنيه -
السفيرة عزيزة - الإعلامية / شيرين عفت ... تروي قصة جميلة للأطفال " سارة وأبو قردان " -
" السفيرة عزيزة " يحتفل بفوز مخترعين مصريين في مسابقة دولية -
سحب كثيفة تغطي سماء الأقصر.. ومخاوف من السيول -
بالصور.. المؤتمر الطبي الـ31 بجامعة أسيوط يندد بجرائم الإرهاب -
نيجيريا تعتقل 5 أشخاص خططوا لمهاجمة سفارتي أمريكا وبريطانيا -
إحالة خراط للمفتي قتل ربة منزل وجنينها بسكين في السلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. فتاة ترسم خريطة العالم على جسدها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

فتاة ترسم خريطة العالم على جسدهافتاة ترسم خريطة العالم على جسدها

فتاة ترسم خريطة العالم على جسدهافتاة ترسم خريطة العالم على جسدها

فتاة ترسم خريطة العالم على جسدهافتاة ترسم خريطة العالم على جسدها

كتب - هشام عواض:

عانت أشلي سوتو بسبب مرض البهاق لسنوات عديدة، ومن كثرة الأسئلة حول سبب ظهور البقع البيضاء على جسدها، دفعها لرسم خطوط حول البقع هذه لتكتشف أن جسدها أصبح مثل خريطة العالم.

وكانت أشلي سوتو، تغطي ذراعيها كاملين وترتدي البنطال الطويل لإخفاء مرضها. ولكن الكلمات الجارحة واختلاس النظرات على هذه البقع، دفعها الى مواجهة الأمر وقررت رسم خطوط حول هذه البقع لتبرزها وتكتشف إن جسدها أصبح شبيه بخريطة العالم.

وقامت "سوتو"، برسم عدد من اللوحات على جسدها، وهو ما جعلها تشعر بالرضا عن جسدها. وجذب حسابها على انستجرام أكثر من 100 ألف شخص بعد ان نشرت العديد من الصور لها.

#الكلمات المتعلقة

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة

محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة

بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة

بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة

بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو

بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو

الصحة: السماح بنقل الأعضاء البشرية من "العم والعمة" تسهيلًا على المرضى

الصحة: السماح بنقل الأعضاء البشرية من "العم والعمة" تسهيلًا على المرضى