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سلسلة تفجيرات انتحارية في مخيم للاجئين في نيجيريا

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سلسلة تفجيرات انتحارية في مخيم للاجئين في نيجيريا سلسلة تفجيرات انتحارية في مخيم للاجئين في نيجيريا

مصراوي Masrawy

دورية للشرطة النيجيرية في كانو في 17 ايلول/سبتمبر

أبوجا، نيجيريا (أ ف ب)
ضربت تفجيرات انتحارية في وقت مبكر الاربعاء مخيما للاجئين الفارين من عنف جماعة بوكو حرام بالقرب من مدينة مايدوغوري في شمال شرق نيجيريا، كما اعلن مسؤولون.

وقال المنسق في مخيم مونا التيجاني لوماني لوكالة فرانس برس "حدثت اربعة انفجارات داخل المخيم".

وأضاف ان "المهاجمين ضربوا عددا من المواقع حوالى الساعة 04,30 والانفجارات أدت الى احتراق العديد من الخيام"، مشيرا الى ان التفاصيل المتعلقة بالخسائر لم تعرف.

واكدت اجهزة الاسعاف والطوارىء ذلك.

وقال ابراهيم عبد القادر من الوكالة الوطنية لادارة الحالات الطارئة "حدثت بعض الاتفجيرات الانتحاري في مخيم مونا وارسال رجالنا الى المكان".

ويضم هذا المخيم الواقع على تخوم مدينة مايدوغوري عشرات ألآلاف من النازحين الذين هربوا من عنف بوكو حرام.

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