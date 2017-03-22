غارة جوية للتحالف الدولي تقتل 33 نازحا في مدرسة بالرقة السورية

كتب – محمد الصباغ:

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن 33 نازحًا بينهم أطفال ونساء قتلوا بعد قصف جوي لطائرات يعتقد أنها تنتمي لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وتمكن نشطاء المرصد من انتشال الجثث من تحت أنقاض مدرسة البادية جنوب بلدة المنصورة بالريف الغربي لمدينة الرقة، وهي المدرسة المخصصة لإيواء النازحين، وتقطنها حوالي 40 عائلة نازحة من أرياف الرقة وحمص وحلب الشرقية.

وكانت جماعة سورية ناشطة تحمل اسم "الرقة تُذبح في صمت" قد أعلنت مساء أمس الثلاثاء عن عملية القصف مؤكدة وفاة 8 أشخاص من عائلة واحدة بينهم نساء وأطفال.

ومع حصر هؤلاء الضحايا، يصل عدد القتلى المدنيين إلى 116، منذ بدء التحالف الدولي لغاراته الجوية يوم 8 مارس الجاري على مدينة الطبقة وقرى شبهر والصفصافة والأحوس ومطب البوراشد ومنطقة الكسرات وبلدة الكرامة قرية حمرسة بلاسم ومزارع الأندلس وقرية جديدة خابور ومدرسة جنوب بلدة المنصورة ومناطق أخرى بريف الرقة، وفقًا للمرصد.

ومن جانبها أفادت "الرقة تذبح في صمت" أن مقاتلي داعش يشيدون متاريس ترابية في مداخل وشوارع المدينة التي تعتبر المعقل القوي للتنظيم، ذلك إضافة إلى حفرهم خنادق حولها، بهدف عرقلة حركة الآليات العسكرية.