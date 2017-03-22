بالصور- فتاة صينية تستأجر 900 تاكسي من أجل "طلب زواج"!

- مصراوي

أقدمت فتاة صينية على خطوة غريبة من أجل طلب الزواج من صديقها.

وذكر موقع "سبوتنيك" الروسي أن فتاة صينية، من مقاطعة تشجيانج، قامت بتأجير 900 سيارة أجرة "تاكسي" مزودة بلوحات إلكترونية، وذلك لطلب الزواج من صديقها.

وصرح أحد العاملين في شركة السيارات والمسؤول عن الإعلانات على اللوائح الإلكترونية في سيارات الأجرة، أن الفتاة أنفقت أكثر من 10 آلاف يوان "حوالي 1500 دولار"، من أجل طلب الزواج من صديقها، الأسبوع الماضي، حيث كتب على اللوائح ولمدة ساعتين متواصلتين " تشانج جيان فنج، أريد أن أتزوج منك، هل تقبل ذلك؟".

وأضاف أن الفتاة ذهبت مع صديقها إلى الحديقة، حيث كان ينتظرهم العشرات من الشموع، وبادرت الفتاة بالسؤال "أنا مستعدة لذلك هل تتزوجني؟"، وقد وافق صديقها على طلبها.