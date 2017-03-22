الزملوط: لا عشوائيات أو مناطق خطرة بالوادي الجديد بنهاية 2017

الوادي الجديد -محمد الباريسي:

أجرى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، عددا من اللقاءات بهدف التشاور حول الموضوعات والمشروعات الرئيسية بالمحافظة.

التقى المحافظ، بالمهندس عاطر حنورة، رئيس شركة الريف المصري الجديد، بشأن قرعة المستفيدين من مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومنح الفرصة لمن لم يحالفه الحظ بالتقدم والدخول في القرعة القادمة.

كما التقى المحافظ، بالدكتور أحمد درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، والانفاق على الانتهاء من تطوير جميع الأماكن العشوائية والخطرة بالمحافظة مع نهاية عام 2017.

من ناحية أخرى، التقى الزملوط، باللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، بشأن المشروعات، التي ينفذها الجهاز على أرض المحافظة، حيث أكد ناصر، زيارة المحافظة خلال شهر أبريل المقبل، للوقوف على تنفيذ المشروعات، للانتهاء منها في المواعيد المحددة.