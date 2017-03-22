بالصور.. وفد من مجلس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات القومية بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي :

يجري أعضاء لجنة أمانة متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء برئاسة دكتور نادر نبيل ومجموعة من الكوادر الفنية بأمانة متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، زيارات ميدانية للجاري تنفيذها بالقطاعات المختلفة بمحافظة المنيا، في زيارة تمتد ليومين .

وتجئ الزيارة لمناقشة موقف المشروعات بكافة القطاعات ومدى إنجاز المحافظة لهاالتي تتضمن المنتهى منها وموقف القومية الكبرى الجاري تنفيذها .

وعقد عصام البديوي محافظ المنيا، اجتماعا مع الوفد لبحث كافة التفاصيل المتعلقة بالموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة ورصد كافة المعوقات وسبل دفع العمل لإنهائها في توقيتاتها الزمنية المحددة لتحقيق أقصى استفادة منها.

من جانبه أوضح دكتور نادر نبيل، من أمانة متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، في تصريحات صحفية، أنه سيتم تنظيم ورش عمل لكل قطاع من القطاعات المختلفة بين أعضاء فريق الزيارة والمسئولين في هذه القطاعات لمناقشة موقف المشروعات.