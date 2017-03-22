أخبار عاجلة

بسبب أجايي.. عمرو جمال يثور داخل الأهلي -
يحيى الدرع: فخور باللعب للأهلي.. والسوبر هديتنا للجماهير -
ناشئ الأهلي يجري جراحة الرباط الصليبي -
الجبلاية ترفض طلب الأهلي.. وتُصر على تغريمه 300 ألف جنيه -
السفيرة عزيزة - الإعلامية / شيرين عفت ... تروي قصة جميلة للأطفال " سارة وأبو قردان " -
" السفيرة عزيزة " يحتفل بفوز مخترعين مصريين في مسابقة دولية -
سحب كثيفة تغطي سماء الأقصر.. ومخاوف من السيول -
بالصور.. المؤتمر الطبي الـ31 بجامعة أسيوط يندد بجرائم الإرهاب -
نيجيريا تعتقل 5 أشخاص خططوا لمهاجمة سفارتي أمريكا وبريطانيا -
إحالة خراط للمفتي قتل ربة منزل وجنينها بسكين في السلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

اجتماع عاجل يناقش استعدادات استلام محصول القمح بالمنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

استعدادات استلام محصول القمح بالمنيااستعدادات استلام محصول القمح بالمنيا

استعدادات استلام محصول القمح بالمنيا (2)استعدادات استلام محصول القمح بالمنيا (2)

استعدادات استلام محصول القمح بالمنيا (3)استعدادات استلام محصول القمح بالمنيا (3)

استعدادات استلام محصول القمح بالمنيا (4)استعدادات استلام محصول القمح بالمنيا (4)

المنيا- ريمون الراوي:
عقد عصام البديوي، محافظ المنيا، اجتماعا موسعا، اليوم، لمناقشة خطة المحافظة لاستلام القمح لعام 2017، وتذليل المشاكل والمعوقات التي تواجه المزارعين، وتحديد الشون والصوامع التي ستقوم بعملية الاستلام والتخزين.
جاء ذلك بحضور محمد عبدالفتاح, السكرتير العام المساعد، والدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة ، والمهندس أحمد يوسف، وكيل وزارة الزراعة، مدير بنك التنمية والائتمان الزراعي.
ناقش المحافظ إنتاج المحافظة من القمح لكل مركز، والسعة التخزينية للشون والصوامع المتاحة, وكذلك موقف كل مركز من حيث التخزين واستلام القمح, وخطة استلام القمح وتوفير المزيد من الأماكن الأخرى والمعدة جيداً، ومستوفاة كافة الشروط القانونية حال وجود عجز في أماكن التخزين.
أوضح المحافظ أنه سيتم تشكيل لجنة مُشكلة من كافة الجهات المعنية لاستلام القمح وفق جدول زمني ومراحل عمل محددة، وتيسير عملية الاستلام أمام المزارعين، حيث سيتم فتح طاقة استيعابية جديدة لتخزين القمح في كافة مراكز المحافظة بسهولة ويُسر.
ووجه المحافظ بضرورة تجهيز كافة الصوامع المطورة والشون المجهزة، لعملية تخزين القمح وتوفير العديد من نقاط ومراكز التجمع المختلفة بكافة مراكز المحافظة، بالتعاون بين جميع الجهات كبنك التنمية والائتمان الزراعي وشركة المطاحن، ومديرية الزراعة ومديرية التموين والشركة القابضة لتنظيم وتيسير عملية استلام القمح من الفلاحين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم

الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

"بقالي التموين" تعلن حل أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية

"بقالي التموين" تعلن حل أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية