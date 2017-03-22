اجتماع عاجل يناقش استعدادات استلام محصول القمح بالمنيا

المنيا- ريمون الراوي:

عقد عصام البديوي، محافظ المنيا، اجتماعا موسعا، اليوم، لمناقشة خطة المحافظة لاستلام القمح لعام 2017، وتذليل المشاكل والمعوقات التي تواجه المزارعين، وتحديد الشون والصوامع التي ستقوم بعملية الاستلام والتخزين.

جاء ذلك بحضور محمد عبدالفتاح, السكرتير العام المساعد، والدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، والمهندس أحمد يوسف، وكيل وزارة الزراعة، مدير بنك التنمية والائتمان الزراعي.

ناقش المحافظ إنتاج المحافظة من القمح لكل مركز، والسعة التخزينية للشون والصوامع المتاحة, وكذلك موقف كل مركز من حيث التخزين واستلام القمح, وخطة استلام القمح وتوفير المزيد من الأماكن الأخرى والمعدة جيداً، ومستوفاة كافة الشروط القانونية حال وجود عجز في أماكن التخزين.

أوضح المحافظ أنه سيتم تشكيل لجنة مُشكلة من كافة الجهات المعنية لاستلام القمح وفق جدول زمني ومراحل عمل محددة، وتيسير عملية الاستلام أمام المزارعين، حيث سيتم فتح طاقة استيعابية جديدة لتخزين القمح في كافة مراكز المحافظة بسهولة ويُسر.

ووجه المحافظ بضرورة تجهيز كافة الصوامع المطورة والشون المجهزة، لعملية تخزين القمح وتوفير العديد من نقاط ومراكز التجمع المختلفة بكافة مراكز المحافظة، بالتعاون بين جميع الجهات كبنك التنمية والائتمان الزراعي وشركة المطاحن، ومديرية الزراعة ومديرية التموين والشركة القابضة لتنظيم وتيسير عملية استلام القمح من الفلاحين.