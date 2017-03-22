مصابون في ملتقى وظائف كفر الشيخ يروون لـ"مصراوي" تفاصيل جديدة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

مفاجآت جديدة يكشفها مواطنون من قرية منية المرشد التابعة لمركز مطوبس، أصيبوا بإغماءات في الملتقى الوظيفي الأخير بكفر الشيخ، تتضمن توجيه موظفين بالوحدة المحلية بقريتهم، لهم، بالتقديم في تلك الوظائف، واهمين إياهم بأنها حكومية وتتبع المشروعات الجديدة بالمحافظة.

وكشف محمد أحمد الحلاج، 39 سنة، عامل زراعي، وأحد المواطنين الذين أصيبوا بحالات إغماء بسبب التدافع، لـ"مصراوي"، أن بداية الإعلان في القرية جاءت عبر مكبرات الصوت في المساجد، بوجود وظائف في المحافظة، وأن من يريد التقديم عليه التوجه لمقر الوحدة المحلية بالقرية.

وأوضح أنه توجه للوحدة المحلية، للاستعلام عن صحة ما أُعلن في المساجد، فكانت الإجابات تؤكد صحة الخبر، ووجهه الموظفون للتقديم في الملتقى، للالتحاق بوظائف في المشروعات الجديدة التي تقيمها المحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة، مثل مشروعي الاستزراع السمكي ببركة غليون، ومحطة الكهرباء الجديدة.

وأكد المصاب الثاني، السيد زناتى مطر، 42 سنة، أنه عاطل عن العمل حاليا، لذلك توجه برفقة مجموعة من أهالي قريته منية المرشد، ليلتحق بأي وظيفة في المشروعات الجديدة التي تقيمها المحافظة، لكونها وظيفة حكومية، وذلك بحسب مسئولى الوحدة المحلية في قريتهم، ليكتشف عكس ذلك، ويصاب نتيجة التدافع.

ولفت وليد خميس الزيات، 31 سنة، إلى نجاته من الموت المحقق خلال التدافع في الملتقى، نتيجة السلوكيات الخاطئة من بعض المشاركين، مختتما: "لم أكسب من وراء الزحف إلى استاد كفر الشيخ، بحثاً عن وظيفة، إلا الإصابة بحالة إغماء، وقرب موتي، لولا رجال الإسعاف، والصحة، الذين قاموا بواجبهم نحونا".