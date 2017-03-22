بالصور.. محافظ المنيا يكرم "مراكبي" أنقذ فتاة سقطت من أعلى كوبري النيل

المنيا - ريمون الراوي:

كرم عصام البديوي محافظ المنيا، المراكبي أحمد مجدي محمود، لإنقاذه إحدى الفتيات سقطت من أعلى كوبري النيل، أثناء التقاطها صورا مع صديقاتها بسبب اختلال توازنها، حيث منحه المحافظ شهادة تقدير ومبلغا ماليا.

ووجه المحافظ الشكر للمراكبي على جهوده وتحركه السريع لإنقاذ الفتاة، واصفا ذلك بأنه ليس بجديد على شهامة ومروءة أهل المنيا.

وكان المحافظ أثناء مروره على كوبري النيل، تفاجأ بسقوط إحدى الفتيات من أعلى كوبري النيل، فأوقف سيارته واستدعى الإنقاذ النهري، وفي التوقيت ذاته، قام أحد العاملين بنادي القوات المسلحة بالاستغاثة بأحد أقاربه، ويدعى أحمد مجدي، الذي سارع باستقلال مركب صغير، والتوجه مباشرة نحو الفتاة وإنقاذها، ونقلها بالإسعاف لمستشفى المنيا العام، لتلقي الإسعافات الأولية.