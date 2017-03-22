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اختبار طبي لوليد سليمان قبل مران الأهلي

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اختبار طبي لوليد سليمان قبل مران الأهلي اختبار طبي لوليد سليمان قبل مران الأهلي

التحرير

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يخضع وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاختبار طبي، قبل انطلاق مران الفريق عصر اليوم الأربعاء.

ويحسم الاختبار الطبي اليوم مصير اللاعب من المشاركة في التدريبات الجماعية، حيث يخشى الجهاز الفني من زيادة عدد اللاعبين المصابين في ظل إصابة حسام غالي وجونيور أجايي.

وكان خالد محمود طبيب الأهلي، قد أعلن عن معاناة وليد سليمان لاعب الفريق من إجهاد في العضلة الخلفية خلال مباراة بيدفيست بطل جنوب إفريقيا التي أقيمت الأحد الماضي، في إياب دور الـ3 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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