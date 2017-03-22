«الباقيات الصالحات» تختار الفنانة مديحة حمدي «الأم المثالية»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نظمت جمعية الباقيات الصالحات برئاسة الدكتورة عبلة الكحلاوي، احتفالية عيد الأم بمقر الجمعية بالمقطم، بمشاركة الفنانة القديرة مديحة حمدي والجمعية الفرعونية للطهاة.

وشهد الاحتفال تكريم الفنانة مديحة حمدي واختيارها الأم المثالية لعام ٢٠١٧، وتكريم ٢٥ أم من دار "أمي" لرعاية المسنات مرضى الزهايمر، و٣٠ أم من دار "ضنايا" لاستضافة الأطفال مرضى السرطان.

وأكدت الفنانة مديحة حمدي تقديرها لهذا العمل الخيري الجليل الذي تقوم به جمعية الباقيات الصالحات برعاية الآباء والأمهات من مرضى الزهايمر، وتوفير مكان لاستضافة الأطفال مرضى السرطان وأمهاتهم من المحافظات البعيدة ممن يتلقون العلاج الكيميائي في القاهرة.