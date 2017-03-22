نقابي بالتأمين الصحي: لن نُضرِب مجددًا وننتظر رد رئيس الهيئة

التحرير

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كتب: محمد عاطف

قال رئيس نقابة العاملين بهيئة التأمين الصحي بدمياط، محمد عليوة: إنهم "في انتظار رد رئيس هيئة التأمين الصحي الدكتور علي حجازي، بعد دراسة مقترحاتهم لزيادة البدلات، وإن العاملين بالهيئة لن يلجأوا للإضراب مرة أخرى بعد اتخاذ النقابة الخطوات القانونية للتفاوض وتنفيذ المطالب".

وأضاف عليوة في تصريح لـ"لتحرير" أن الدكتور مرهف الموجي عضو لجنة دراسة المقترحات، ومدير فرع التأمين الصحي بشرق الدلتا، أكد لهم أن الهيئة انتهت من دراسة مقترحات العاملين، وتنتظر فقط رد الوزارات المختصة على مقترحاتهم، والذي أبلغهم بأنه سيكون الأسبوع المقبل.

وكان العاملون بهيئة التأمين الصحي قد أعلنوا إضرابهم الجزئي عن العمل منتصف فبراير الماضي، للمطالبة برفع نسبة الحافز من 525% إلى 625% مساواة بالأطباء العاملين بالهيئة، ولتحديد نسبة ثابتة تُصرف تحت بند بدل المخاطر لجميع العاملين والإداريين بالهيئة لا تقل عن 400 جنيه.

يُذكر أن الدكتور علي حجازي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، قد أصدر بيانًا قرر فيه تشكيل لجنة لمناظرة ملاحظات واستفسارات كل العاملين بالهيئة على قراري الإدارة 87 و88 لسنة 2017 بحوافز العاملين وبدل المهن الطبية لأعضاء الفريق الطبي بالهيئة، وذلك بعد أن أعلن عدد من اللجان والمستشفيات التابعة للهيئة بمختلف محافظات الجمهورية احتجاجهم على القرارين، ودخولهم في إضراب جزئي لحين تعديل هذه القرارات، ومساواتهم بأعضاء الفريق الطبي بالهيئة.