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أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء

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أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء

التحرير

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شهدت العملات استقرارًا نسبيًا في تعاملاتها اليوم الأربعاء، مقارنة بالأيام الماضية ليسجل بالبنك الأهلي نحو 18 جنيه للشراء و 18.1 للبيع مقابل الجنيه المصري.

فيما سجل سعر الدولار في بنك "إتش إس بي سي"  نحو 18.21 جنيه للشراء و18.40 جنيه للبيع، وفي بنك الأسكندرية نحو 18.12 للشراء 18.22 للبيع.

وسجل الدولار في بنك عودة نحو 18.10 جنيه للشراء ونحو 18.20 للبيع، وبنك البركة والمصرف المتحد وبنك الإسكان والتعمير وبنك بلوم مصر والبنك المصري الخليجى والبنك المصري لتنمية الصادرات والبنك التجاري الدولي نحو 18.10 للشراء و 18.20 للبيع.

وعلى صعيد العملات الأجنبية، فقد بلغ متوسط سعر اليور نحو 19.4 جنيه للشراء و 19.55 للبيع، والجنيه الإسترليني نحو 22.4 جنيه للشراء و 22.60 للبيع، والفرنك السويسري نحو 18.1 للشراء و 18.22 للبيع.

أما عن العملات العربية، فقد بلغ متوسط سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية نحو 4.7 جنيه للشراء و 4.8 للبيع، فيما سجل الدينار الكويتي نحو 59.1 للشراء و 59.4 للبيع، والدينار البحريني نحو 47.74 للشراء و 48 للبيع. 

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التحرير

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