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حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك.. الإفتاء تجيب

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حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك.. الإفتاء تجيب حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك.. الإفتاء تجيب

التحرير

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قالت دار الإفتاء، خلال ردها على سؤال أحد المواطنين حول حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟ بأن ذلك مرابحة يتوسط فيها البنك بين المعرض والعميل، وتكييفها شرعًا: أنها تتضمن معاملتين؛ يأخذ البنك في المعاملة الأولى السيارةَ نقدًا بثمن حالٍّ، ثم يبيعها في المعاملة الثانية للعميل بثمن مؤجَّل معلوم الأجل والأصل والزيادة.

وأضافت الإفتاء فى فتوى لها، أنه من المقرر شرعًا أنه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل.

ولفت الإفتاء إلى أن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين, مؤكدة أنه لا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا.

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التحرير

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