الذهب يرتفع 5 جنيهات في بداية التعاملات

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شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بتعاملات الأيام الماضية ليسجل عيار 21 بالمحال التجارية نحو 625 جنيهًا بزيادة تقدر بنحو 5 جنيهات.

فيما سجل عيار 24 نحو 714 جنيه للجرام، بينما سجل عيار 18 نحو 536 جنيهًا للجرام، وعيار 14 نحو 417 جنيهًا، وعيار 12 نحو 357 جنيه، فيما سجلت أوقية الذهب نحو 22.214 جنيه، والجنيه الذهب نحو 5000 جنيه، وكيلو الذهب نحو 71.286 جنيه .

بينما سجلت أسعار الذهب أيضًا بأسواق المال ارتفاعًا ملحوظًا في تداوله ليسجل عيار 21 نحو 635.15 جنيه للجرام، وعيار 24 نحو 725.87 جنيه للجرام، وعيار 18 نحو 544.41 جنيه للجرام، وعيار 14 نحو 423.42 جنيه للجرام، وعيار 12 نحو 362.93 جنيه للجرام.

فيما سجلت أوقية الذهب نحو 22.574 جنيه للجرام، وكيلو الذهب نحو 725.866 جنيه، والجنيه الذهب 5081 جنيه.