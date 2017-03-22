ننشر شروط وأسعار طرح 1000 مقبرة للمسلمين بالعاشر من رمضان فى 26 مارس

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، المهندس طارق السباعي: إنه "تم طرح 1000 مقبرة جاهزة للمسلمين، بمساحة 40 مترا للمقبرة، بنظام حق الانتفاع، بمدينة العاشر من رمضان".

وأضاف "السباعي" أنه سيتم شراء كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة العاشر من رمضان، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 26 مارس، وحتى يوم الخميس الموافق 27 أبريل، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقًا للوارد بكراسة شروط الطرح لحجز المقبرة، خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 2/4/2017، وحتى يوم الخميس الموافق 4/5/2017، بجهاز المدينة في مواعيد العمل الرسمية.

أما بخصوص شروط الحجز فقد أكد نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية أنه: "يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصًا طبيعيا (مواطن مصرى الجنسية)، وليس شخصًا معنويا (شركة أو مؤسسة)، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصّر)، وطبقًا للوارد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة، موضحًا أنه سيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية لمن تنطبق عليهم الشروط، يوم الأحد الموافق 21/5/2017.

وأضاف المهندس طارق السباعي، أن قيمة المقبرة للمقيمين بالمدينة 54.4 ألف جنيه، إضافة إلى 5 آلاف جنيه وديعة للصرف من عائدها على أعمال الصيانة والحراسة، ويتم سداد مبلغ 30 ألف جنيه (دفعة حجز) مع استمارة الحجز، بشيك مقبول الدفع باسم جهاز المدينة، ويتم سداد باقى قيمة المقبرة، و5 آلاف جنيه قيمة الوديعة خلال شهر من تاريخ إجراء القرعة.