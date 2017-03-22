بأمر محافظ القاهرة.. قوافل تموينية في صقر قريش بأسعار مخفضة

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توجهت قافلة تموينية متحركة، اليوم الأربعاء، إلى ميدان صقر قريس بحي البساتين - وذلك لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين لمدة يومين حتى تنتقل إلى الأحياء الأخرى بناءً على خطة وضعها المهندس رفعت عبد الحميد محافظ القاهرة.

وتقوم سيارات القوافل بتوزيع مجموعة من السلع الأساسية بسعر مناسب للمواطنين بالأحياء، حيث يباع كيلو السكر بـ9 جنيهات، وكيلو الزيت عباد الشمس بـ15 جنيهًا، وكيلو الدواجن المجمدة 24 جنيها، وكيلو اللحم المجمد 45 جنيها، والعدس الأصفر 19 جنيهًا.

جدير بالذكر أن المهندس رفعت عبد الحميد، محافظ القاهرة، كان قد أطلق عددا من القوافل التموينية للتنقل بالأحياء، حيث تستغرق القافلة في كل حي يومين، وذلك لمواجهة جشع التجار في زيادة الأسعار.