«الملا» يترأس الجمعية العامة لـ«خدمات البترول الجوية»

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أكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، أن استراتيجية الوزارة تهدف لزيادة معدلات الإنتاج المحلي للثروة البترولية والتوسع في أنشطة البحث عن البترول والغاز، مما ينعكس إيجابًا على تطوير الأنشطة المتخصصة المرتبطة بها - ومن أهمها خدمات النقل الجوي، وذلك في إطار تحقيق التكامل بين شركات قطاع البترول لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل من الأصول الإنتاجية بما يحقق في النهاية تعظيم القيمة المضافة وتحقيق أهداف قطاع البترول.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول للجمعية العامة لشركة خدمات البترول الجوية لاعتماد نتائج أعمال عام 2016 بحضور وكيلا أول الوزارة المهندس محمد طاهر والمهندس محمد مؤنس والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والسيد وليم كوربت ممثل شركة بريستو جروب الأمريكية المشاركة بنسبة 25%

واستعرض اللواء يحيى حسين رئيس الشركة الأنشطة الرئيسية و التي تشمل تقديم خدمات النقل الجوى لشركات البترول المصرية والأجنبية في مشروعاتها داخل مصر بمناطق خليج السويس والصحراء الغربية وسيناء و البحر المتوسط، بالإضافة إلى الرحلات الخارجية لمدينة البصرة من خلال أسطول طائراتها الذي ارتفع إلى 46 طائرة تقوم بخدمات نقل العاملين إلى مواقع أرصفة الحفر والإنتاج، بالإضافة إلى نقل المعدات البترولية.

وأشار إلى أن الشركة تقوم باستمرار بتطوير أسطولها لدعم عمليات الاستكشاف والإنتاج خاصة في المياه العميقة بالبحر المتوسط التي تتطلب مواصفات خاصة للطائرات من حيث المدى والمواصفات المتعلقة بالسلامة والأمان، مضيفًا أنه يتم استغلال فائض الطاقة التشغيلية من ساعات الطيران لتنظيم رحلات لخدمة القطاع السياحى، مؤكدًا أن الشركة قامت بتطوير الهناجر ومهابط المطارات التي يتم التشغيل منها لتوفير أعلى معدلات أمان وسلامة الركاب.