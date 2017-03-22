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قال نجم إنتر السابق إيفان زامورانو "لو كان ميسي من تشيلي لنصبت له التماثيل في جميع أنحاء البلاد"، مشيرا إلى أن الأرجنتين لا تقدر قيمة نجم برشلونة، وفقا لموقع "فور فور تو".

وعلى الرغم من نظر البعض إليه كونه واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة، إلا أن ميسي يتعرض للكثير من الانتقادات في الأرجنتين بسبب عدم قيادته منتخب بلاده للتتويج بالألقاب كما يفعل مع برشلونة.

ويمتلك ميسي 28 لقبًا في جعبته مع برشلونة، وحصل على الكرة الذهبية 5 مرات كرقم قياسي، إلا أنه فشل في التتويج بأي لقب مع الأرجنتين، واكتفي بوصافة مونديال 2014 ووصافة كوبا أمريكا 2015 و2016.

وأضاف زامورانو "أن المقارنات التي تعقد في الأرجنتين بين أداء ميسي مع المنتخب ومع برشلونة ظالمة للغاية، ففي البرسا يتواجد إلى جانبه نيمار ولويس سواريز ومن خلفه أندريس إنيستا وسيرجيو بوسكيتس".

وأضاف نجم الكرة التشيلية إلى ضرورة النظر إلى الصورة الكاملة وتقدير ميسي الذي يخوض ما بين 70 إلى 80 مباراة في العام الواحد ولا يتأخر عن المشاركة مع منتخب بلاده.