ألمانيا وإنجلترا.. مواجهة ودية من العيار الثقيل تاريخيًا

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يستقبل المنتخب الألماني اليوم نظيره المنتخب الإنجليزي في مباراة ودية تحمل طابع كلاسيكي في ظل التنافس الكبير بين البلدين على المستوى الكروي، حيث ستقام المباراة في الساعة 21:45 دقيقة على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

ويتواجه العملاقين وديا استعدادا للتصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، حيث تحتل ألمانيا صدارة المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أيرلندا الشمالية صاحبة المركز الثاني، وتواجه أذربيجان يوم 26 من الشهر الجاري، بينما تحتل إنجلترا صدارة المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط وفارق نقطيتن عن سلوفينا الوصيفة وتواجه ليتوانيا يوم 26 أيضا.

وتواجه المنتخبين في 30 مباراة سابقة، من بينهم 19 مواجهة ودية سابقة فازت إنجلترا في 10 مباريات مقابل 8 لألمانيا وانتهت مباراة واحدة فقط بالتعادل، وكانت المباراة الودية الأخيرة بين الفريقين يوم 26 مارس من العام الماضي في الملعب الأولمبي ببرلين، وفازت إنجلترا بنتيجة 3-2، بينما أقيمت أول مباراة ودية بين العملاقين يوم 10 مايو من عام 1930 وانتهت بالتعادل الإيجابي 3-3.

واصطدم المنتخبين 7 مرات من قبل في كأس العالم وتصفياته، حيث حقق إنجلترا الفوز في مباراتين مقابل 4 لألمانيا وانتهت مباراة واحدة فقط بالتعادل، ولعل أشهر تلك المبارايات كان نهائي مونديال 1966 الذي حسمته إنجلترا لصالحها بهدف مثير للجدل حتى يومنا، هذا إلى جانب فوز إنجلترا على ألمانيا بنتيجة 5-1 في الملعب الأولمبي بميونيخ، في تصفيات مونديال 2002.

كما تواجه العملاقين 4 مرات في اليورو وتصفياته، وفازت إنجلترا في مباراة مقابل اثنين لألمانيا والتعادل في مباراة واحدة ولعل أشهرها نصف نهائي يورو 1996 في إنجلترا، وفازت ألمانيا حينها بركلات الترجيح قبل أن تتوج بلقبها الأخير في اليورو على حساب التشيك في المباراة النهائية، ليصبح الإجمالي 30 مباراة حقق فيه المنتخب الألماني الفوز في 14 مباراة مقابل 13 لإنجلترا والتعادل في 3 مواجهات.

وعلى الرغم من التقارب الكبير بين المنتخبين في نتائج المواجهات المباشرة بينهما، إلا أن الفوارق كبيرة في التاريخ، حيث حقق ألمانيا لقب كأس العالم 4 مرات من قبل أعوام 1954 و1974 و1990 و2014 مقابل لقب وحيد لإنجلترا في عام 1966.

كما فازت ألمانيا بلقب اليورو 3 مرات أعوام 1972 و1980 و1996، بينما لم تحصل إنجلترا على أي لقب في اليورو بل ولم تصل إلى المباراة النهائية من قبل، وكان أفضل إنجاز الوصول إلى نصف نهائي عام 1996.

ومنذ عام 1996 تواجه المنتخبين 8 مرات على ملعبهما دون احتساب المبارايات التي أقيمت على أراضي محايدة سواء وديا أو كأس العالم أو اليورو، واللافت للنظر أن تلك المباريات الـ8 انتهت بفوز الفريق الضيف دائما، فلم يتمكن أي من الطرفين من التغلب على آخر في ملعبه منذ فوز ألمانيا بنتيجة 3-1 في المباراة الودية التي أقيمت في دوسلدورف عام 1987.