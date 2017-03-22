حارس أرسنال السابق يهاجم جماهير الجانرز

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أكد الدولي الألماني السابق ينس ليمان، حارس مرمى أرسنال السابق، أن جمهور أرسنال الذي رفع لافتات تطالب برحيل الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني للفريق، ليس لديهم حل بديل.

وأضاف ليمان في حوار لصحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الأربعاء، "جمهور أرسنال الذي يرفع لافتات مطالبًا برحيل فينجر ليس لديه حل بديل، ليس لديه شخص سيضمن لهم لعب دوري الأبطال وربما تحقيق بطولة".

وأردف الدولي الألماني السابق "حين يأتي شخص ما ويرفع لافتة ضد فينجر لا بأس بذلك لكن تأجير طائرة ؟ حقًا ؟! حتى من ضد فينجر عليهم أن يدركوا أن الأمر تمادى كثيرًا، أولئك الذين يرفعون لافتاتهم مطالبين برحيل فينجر لا يرفعون لافتات مطالبين بمدرب مكانه سيضمن النجاح لأنهم لا يمتلكون الحل".

وتابع حارس مرمى أرسنال السابق " يقولون أحضروا أليجري(مدرب يوفنتوس) وسنحقق كل البطولات، مع فائق احترامي من هو أليجري ؟ هل سيجلب شخص مثله النجاح ؟ .. حين تنظر إلى كرة القدم التي يقدمها أليجري تجد أنه لا يتناسب أبدًا مع أرسنال".

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