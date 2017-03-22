فناربخشة يستهدف التعاقد مع أوزيل

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن رغبة العملاق التركي فناربخشة، في التعاقد مع لاعب أرسنال مسعود أوزيل، والذي يقترب من الرحيل عن صفوف المدفعجية بنهاية الموسم الحالي، بعد رفضه تجديد تعاقده مقابل الحصول على 280 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن فناربخشة يرى أنه من الممكن التعاقد مع أوزيل، نظرا لأصوله التركية.

وأضافت "ميرور" أن نجم فناربخشة روبن فان بيرسي من المنتظر أن يغادر الفريق الصيف المقبل، لذا يرغب الفريق التركي في التعاقد مع نجم جديد لخلافة اللاعب الهولندي.