هذا السبب يدفع دييجو كوستا إلى الإحباط

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أعرب المهاجم الإسباني دييجو كوستا، عن شعوره بالإحباط الشديد تجاه أتلتيكو مدريد، بسبب عدم انتظارهم إياه من أجل الانضمام إلى صفوفهم من جديد، وذلك حسبما أوردت إذاعة "Cadena Ser" الإسبانية.

وأوضح كوستا أن علاقته بأنطونيو كونتي مدرب تشيلسي لم تكن جيدة عند وصوله، حيث أخبره حينها برغبته في الرحيل إلى أتلتيكو مدريد، مشيرا إلى أنه فعل كل شيء ممكن من أجل العودة من جديد إلى الروخي بلانكوس ولكنه لن يقاتل من أجل العودة مرة للفريق الإسباني.

وأضاف كوستا أنه عندما كان لزاما على أتلتيكو انتظاره لم يفعلوا هذا الأمر، على الرغم من تبقي شهر كامل على إغلاق سوق الانتقالات حينها، مشيرا إلى أنه عندما وجد ذلك ذهب إلى كونتي وتحدث عن رغبته في الاستمرار مع تشيلسي.

وتطرف كوستا للحديث عن الشائعات التي ربطت بين انتقاله إلى الدوري الصيني في شهر يناير الماضي، مشيرا إلى ضرورة عدم استبعاد حدوث أي شيء في المستقبل، مشيرا إلى أن الأمر الوحيد المستحيل هو الانتقال إلى ريال مدريد في ظل العلاقة القوية التي تربطه بأتلتيكو.

وأكد كوستا على أن كل شيء من الوارد حدوثه في المستقبل إلا أنه يشعر بالسعادة في الوقت الحالي مع تشيلسي ولا يزال يتبقى في عقده عامين مع البلوز ويرغب في الاستمرار لنهاية عقده، إلا إذا قرر النادي اللندني الاستغناء عن خدماته فسيرحل حينها إلى الصين أو أي إلى أي مكان أخر.