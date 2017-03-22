صورة- فتاة بريطانية تنام وعينيها مفتوحتين.. والسبب!

مصراوي Masrawy

مصراوي -

تعاني فتاة بريطانية من حالة مرضية نادرة، تجعلها غير قادرة على إغلاق إحدى عينيها في حالة النوم.

وبحسب موقع "سبوتنيك" الروسي فقد شخص الأطباء إصابة إيميلين ستيفنسون (27 عاماً) بشلل بيلي، وهي حالة مرضية نادرة تؤدي إلى أعراض مزعجة، أبرزها تدلي العين وعم القدرة على إغلاقها، مما دفعها إلى استخدام شريط لاصق لإغلاقها كلما أرادت النوم.

ونشرت إيميلين مجموعة من الصور لنفسها، وتحدثت عن حالتها للمرة الأولى، بهدف التعريف بهذا المرض، حيث قالت إن البعض يعتقدون أنها أسرفت في تناول الشراب عندما تشتد عليها نوبات المرض، مؤكدة أنها تستخدم شريط لاصق لإغلاق عينها كلما أرادت النوم.

وبدأت إيميلين تعاني من هذا المرض للمرة الأولى عندما التقطت عدوى فيروسية، وذلك خلال دراستها للصحافة الإذاعية في جامعة ليدز غربي يوركشاير عام 2010، ولتتمكن من النوم، تضطر إيملين إلى استخدام شريط لاصق لتثبيت عينها اليسرى، والتي تبقى مفتوحة بشكل دائم.