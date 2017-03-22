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تفاصيل ضبط عصابة تزوير المستندات والمحررات المرورية بالشرقية

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تفاصيل ضبط عصابة تزوير المستندات والمحررات المرورية بالشرقية تفاصيل ضبط عصابة تزوير المستندات والمحررات المرورية بالشرقية

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ضبط عصابة تزوير المستندات

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، من ضبط موظف ومراجع حسابات بمجلس مدينة بلبيس؛ متهمان بتزوير المحررات والمستندات المرورية والحكومية وبيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات عن قيام كلًا من "صبحي.م.ع" 53 عامًا، موظف بإدارة أوقاف بلبيس، و"أحمد.أ.م" 60 عامًا، مُراجع حسابات بمجلس مدينة بلبيس، باصطناع المحررات والمستندات المرورية والحكومية، على غرار المستندات الأصلية المنسوبة إلى إدارات المرور المختلفة وعدد من الجهات الحكومية الأخرى.

وأشارت التحريات، إلى أن المتهمين ينسخان الأختام "كربونيًا" على تلك المحررات والمستندات "المزورة" مقابل مبالغ مالية مُتفق عليها بينهم والراغبين في الحصول عليها، ويتخذان من موقف "الزقازيق القديم" ببندر بلبيس، مسرحًا لتصريف وبيع تلك المحررات.

وتمكن ضباط مباحث المرور، من ضبط المتهم الأول، وبحوزته عقد بيع سيارة "بدون بيانات" ممهورًا بخاتمين منسوب صدورهم لمأمورية الشهر العقاري ببلبيس، ويحمل الكود رقم 50468، وكذا مبلغ مالي، فيما ضُبط المتهم الثاني، وبحوزته استمارتين رقم 124 "ضرائب عقارية" ممهورتين بخاتم شعار الجمهورية "يشتبه في كونه مزور" ومبلغ مالي.

وبمواجهتهما اعترف المتهمان بما أسفرت عنه التحريات والضبط، وبالكشف عنهما تبين أن الأول مطلوب للتنفيذ عليه في القضية رقم 6753 جنح مستأنف بلبيس لسنة 2016 حبس شهرين بتهمة "تبديد"، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 2937 إداري بلبيس لسنة 2017، وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

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