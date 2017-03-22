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الرقابة الإدارية: ضبط 3 ممرضات استولين على أدوية بنصف مليون جنيه

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الرقابة الإدارية: ضبط 3 ممرضات استولين على أدوية بنصف مليون جنيه الرقابة الإدارية: ضبط 3 ممرضات استولين على أدوية بنصف مليون جنيه

مصراوي Masrawy

ضبط 3 ممرضات استولين على أدوية بنصف مليون

القاهرة - مصراوي:
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء، ضبط 3 ممرضات بمركز أورام جامعة المنوفية، استولين على أدوية مخدرة للآلام مرضى السرطان قيمتها نصف مليون جنيه وبيعها لصالحهم.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن الممرضات حصلن على الأدوية عن طريق ادعاء إصابة زوج إحداهن بالمرض وتزوير إقامته بالمركز على خلاف الحقيقة.

وقررت النيابة حبس 4 متهمين في الواقعة 15 يوماً احتياطيا على ذمة التحقيقات.​

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مصراوي Masrawy

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