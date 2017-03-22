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جامعة القاهرة ترفع الحد الأقصى للعلاج لأعضاء التدريس والعاملين بعد زيادة أسعار الأدوية

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في عيد الأم .. مواقف غريبة ومؤثرة لأمهات نجوم كرة القدم

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أخبار بالفيديو- مصراوي يقدم أقرب هدية لقلب الأم في عيدها

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جامعة القاهرة ترفع الحد الأقصى للعلاج لأعضاء التدريس والعاملين بعد زيادة أسعار الأدوية

جامعة القاهرة ترفع الحد الأقصى للعلاج لأعضاء التدريس والعاملين بعد زيادة الأدوية

دليل استرشادي باختصاصات العاملين في الدولة.. من رئيس الجمهورية للمدير المباشر

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