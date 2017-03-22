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دليل استرشادي باختصاصات العاملين في الدولة.. من رئيس الجمهورية للمدير المباشر

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دليل استرشادي باختصاصات العاملين في الدولة.. من رئيس الجمهورية للمدير المباشر دليل استرشادي باختصاصات العاملين في الدولة.. من رئيس الجمهورية للمدير المباشر

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الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

كتبت- ندى الخولي:

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المستشار محمد جميل، دليلًا استرشادياً بالاختصاصات الموجودة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وأوضح جميل أن هذا الدليل يتضمن كافة الاختصاصات المقررة بقانون الخدمة المدنية والسلطة المنوط بها ممارسة كل اختصاص بدءً من رئيس الجمهورية، مروراً برئيس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، وانتهاءً بالرئيس المباشر في كل جهاز إدارى بالــدولة.

وأشار جميل في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن الجهاز يسعى من وراء هذه الخطوة إلي توحيد المعاملة، وتنفيذ القانون بشكل صحيح، وتيسير العمل على القائمين بشئون الموارد البشرية في وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وأضاف جميل أن الدليل يأتي ضمن عدد من الكتيبات الاسترشادية الأخرى التي تجيب على جميع الاستفسارات المتعلقة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وعلى رأسها دليل الخدمات المقدمة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة و100 سؤال وجواب حول قانون الخدمة المدنية الذي تم نشره في كتيب أيضا صادر عن الجهاز والتي تُنشر عبر موقع الجهاز الإلكتروني.

وتعهد جميل بأن تكون الخدمات المقدمة للوحدات الإدارية وللمواطن أكثر مرونة وسهولة من خلال رفع مستوى الأداء والانتاج وتبسيط الإجراءات والهياكل بما يضمن تقديم الخدمة بأقل جهد وأسرع وقت، معبرًا عن أمله في ثقة المتعاملين مع الجهاز وتلقي المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز.​

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