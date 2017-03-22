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ضبط 820 كتاب لـ " القرضاوي والبنا وسيد قطب" في مكتبات مساجد بقنا

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ضبط 820 كتاب لـ " القرضاوي والبنا وسيد قطب" في مكتبات مساجد بقنا ضبط 820 كتاب لـ " القرضاوي والبنا وسيد قطب" في مكتبات مساجد بقنا

مصراوي Masrawy

وزارة الأوقاف

قنا- أبو المعارف الحفناوي:

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، ضبطها 820 كتاب متنوع يدعو للتشدد في مكتبات مساجد.

وقال الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، في تصريحات صحفية، إن مديرية الأوقاف شكّلت لجنة لتنقية مكتبات المساجد، وتمكنت من ضبط 820 كتاب ومؤلف وكتيب يدعو للتشدد ، من تأليف سيد قطب وحسن البنا والقرضاوي.

وأشار الطراوي، إلى أن الأوقاف تعمل جاهدًا ضد التشدد ومحاربة الفكر المتطرف، والدعوة إلى الاسلام المعتدل.

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