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"الزراعة" تخصص قطعتي أرض لإقامة محطتي صرف صحي بالشرقية

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"الزراعة" تخصص قطعتي أرض لإقامة محطتي صرف صحي بالشرقية "الزراعة" تخصص قطعتي أرض لإقامة محطتي صرف صحي بالشرقية

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خالد سعيد محافظ الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على تخصيص قطعتي أرض لإقامة محطتي رفع مياه صرف صحي بمركز ومدينة فاقوس.

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن الموافقة تأتي في إطار توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات نفع عام، مستثناه من الحظر بقانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983، والذي ينطبق عليه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016.

وشدد المحافظ، على سرعة إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهات المعنية، وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك، مع الحفاظ على الرقعة الزراعية المجاورة للمساحة المستثناة دون أي تعديات أو مخالفات.

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