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بالفيديو || الأب بطرس دانيال يرد على اتهام نشوى مصطفى بالتنصير

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بالفيديو || الأب بطرس دانيال يرد على اتهام نشوى مصطفى بالتنصير بالفيديو || الأب بطرس دانيال يرد على اتهام نشوى مصطفى بالتنصير

نفى الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، في مداخلة تليفونية عبر برنامج "صح النوم"، الذي يقدمه الكاتب محمد الغيطي، ما أشيع حول تنصيره للفنانة نشوى مصطفى، بعد أن نشرت الخبر آيات عرابي والتي تنتمي لتنظيم الاخوان المسلمين، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك".
 
وكان المركز قد كرم منذ أيام، الفنانة نشوى مصطفى وعدد من الفنانين والإعلاميين، وألقت كلمة بدأتها بـ "بسم الله الواحد الروح القُدس الرحمن الرحيم".
 
وقال "دانيال" إن ما قالته نشوى مصطفى لا يدينها، لأن الله واحد في كل الأديان، وأن المركز يعمل به عدد كبير من المسلمين.

 

 

المصدر:مصراوي

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