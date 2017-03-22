السيسي يبحث مع الحريري تعزيز التعاون بين مصر ولبنان

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يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء اللبنانى، سعد الحريرى.

ومن المقرر أن تتناول المباحثات تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان، ومناقشة الأوضاع الإقليمية والدولية، والتنسيق فى مكافحة الإرهاب، إضافة إلى ملف الهجرة واللاجئين والأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها الأزمة السورية والقضية الفلسطينية.

ويلتقي الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الحريرى، ظهراليوم الأربعاء، بمقر مشيخة الأزهر بالدراسة.

ومن المقرر أن يناقش الجانبان، سبل التعاون الدين، ومواجهة الأفكار المتطرفة ونشر صحيح الدين.