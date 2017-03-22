حملة السادات: حكم الاستبعاد من قوائم المرشحين بـ «تلا» ليس نهائيًا

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أكدت حملة الدكتور عفت السادات، المرشح لعضوية مجلس النواب عن دائراة تلا والشهداء أن قرار محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى استبعاد «السادات» من الترشح لعضوية مجلس النواب، ما هو إلا حكم ابتدائي وليس نهائيا.

وقال عضو اللجنة القانونية بحملة عفت السادات الانتخابية، مصطفي نبوي المحامي في بيان صحفي له، «إن القرار الذي صدر أمس بقبول الدعوى المقامة ضد الدكتور عفت السادات، ووقف قرار قبول أوراقه باللجنة العليا للانتخابات قرار مبدئي وسيتم الطعن عليه».

وأضاف: «إن الحملة الانتخابية للدكتور عفت السادات مستمرة، ولقد تم بالفعل تقديم طعن على الحكم الصادر أمام المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة وهي من ستقوم بالفصل في الأمر خلال يومين».