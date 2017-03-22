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طقس سيئ يضرب قنا.. غيوم وشبورة وتحذيرات من السرعة الزائدة

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طقس سيئ يضرب قنا.. غيوم وشبورة وتحذيرات من السرعة الزائدة طقس سيئ يضرب قنا.. غيوم وشبورة وتحذيرات من السرعة الزائدة

مصراوي Masrawy

طقس سيئ يضرب قنا.. غيوم وشبورة وتحذيرات من السرعة

قنا - أبو المعارف الحفناوي:
سادت حالة من الطقس السيئ، صباح اليوم الأربعاء، جميع أرجاء محافظة قنا، حيث كست الغيوم سماء المحافظة، مع وجود شبورة، حجبت الرؤية على الطرق خاصة الصحراوية، وسط تحذيرات إدارة المرور من السرعة الزائدة على الطرق الصحراوية والزراعية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت أن طقس الأربعاء معتدل على أغلب الأنحاء نهارًا بقنا بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على معظم أنحاء الجمهورية، قد تصل لحد العاصفة على بعض الأماكن ما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأشارت هيئة الأرصاد في بيانها، إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، قد تمتد إلى الوجه البحري والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد.

وصرّح الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان له، بأن البلاد تمر بحالة من عدم الاستقرار، تبدأ من اليوم الأربعاء بارتفاع في درجات الحرارة من 2 إلى 3 درجات، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، تصل للعاصفة على بعض الأماكن.

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