بالصور.. 1300 مخالفة مرورية في الشرقية
حملة مرورية (1)
حملة مرورية (2)
حملة مرورية (3)
الشرقية – فاطمة الديب
شنت الإدارة العامة للمرور، بمديرية أمن الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حملة مرورية مكبرة، لضبط الحركة المرورية بالشارع الشرقاوي، وضبط المخالفين وتيسير حركة المرور.
وتمكنت الحملة من تحرير 1300 مخالفة مرورية متنوعة، بينها استخدام المحمول أثناء القيادة، والسير عكس الاتجاه، والانتظار الخاطئ، وحجز مركبات بدون ترخيص.
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