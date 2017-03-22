غلق 24 كافية بدون تراخيص في الزقازيق

الشرقية – فاطمة الديب:

شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق شرطة المرافق بمديرية أمن الشرقية وإدارة حي أول، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بنطاق حي ثان الزقازيق.

وأسفرت الحملة، عن غلق 24 كافيه ومحلات مختلفة؛ لعدم التزام أصحابها بالاشتراطات اللازمة للتراخيص وممارسة النشاط، ورفع الإشغالات الموجودة بالشوارع والميادين المؤدية إلى شارع "النقراشي" بمنطقة "النحال"، وكذا غلق قاعة غير مُرخصة بنطاق حي أول الزقازيق.

من جانبه، شدد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، على ضرورة استمرار الحملات الانضباطية اللازمة لرفع الإشغالات وغلق الكافيهات غير المُرخصة؛ لعودة الوجه الحضاري والجمالي للمدينة، والحفاظ على المال العام، وفرض هيبة الدولة واحترام القانون.