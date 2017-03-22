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مصدر: مصرع 4 عمال وإصابة 21 آخرين إثر تسرب غاز بميناء الدخيلة

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مصدر: مصرع 4 عمال وإصابة 21 آخرين إثر تسرب غاز بميناء الدخيلة مصدر: مصرع 4 عمال وإصابة 21 آخرين إثر تسرب غاز بميناء الدخيلة

مصراوي Masrawy

ميناء الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قال مصدر مسؤول بميناء الإسكندرية، إن 4 عمال بشركة الترسانة البحرية لقوا مصرعهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، إثر إصابتهم بحالة اختناق أثناء أعمال لحام داخل سفينة.

وأشار المصدر في تصريح لـ"مصراوي" إلى أن الحادث وقع أثناء قيام العمال بأعمال لحام داخل سفينة يجري تصنيعها، بعد تسرب غاز من أنابيب اللحام داخل قطاع مغلق بالسفينة.

وأضاف المصدر أن الحادث تسبب في وفاة عاملين بموقع الحادث على الفور، ووفاة اثنين آخرين بعد نقلهما لمستشفى كرموز العمالي، فيما أسفر التسريب عن إصابة نحو 21 آخرين.

وتعد شركة ترسـانة الإسكندرية واحدة من كبرى الشركات العاملة في بناء وإصـلاح الســفن بمصر والشرق الأوسط، وأنشئت عام 1960 داخل المنطقة الحرة بميناء الدخيلة.

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مصراوي Masrawy

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