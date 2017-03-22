6 كلمات قالتها الأم المثالية بقنا للرئيس خلال تكريمها

قنا ـ أبو المعارف الحفناوي:

أفصحت أنصاف صمويل سكلا، الأم المثالية على مستوى محافظة قنا، عن كلماتها القليلة التي قالتها للرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء تكريمه لها، أمس، ومنحها وسام الكمال من الطبقة الثانية.

وقالت سكلا لـ"مصراوي"، إنها همست للرئيس بكلمات قليلة لضيق الوقت، وهي: "ربنا يخليك لينا، وتعيش وتكرّمنا ياريس"، موضحة أن فرحتها بمقابلة الرئيس لا تُوصف ولا تُقدّر بثمن، وأكملت فرحتها بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة.

الأم المثالية في قنا، 62 سنة، من نجع حمادي، حصلت على بكالوريوس خدمة اجتماعية عام 1977، وعملت كبير إخصائيين بمدرسة التجارة بنات بنجع حمادي، قبل إحالتها لسن التقاعد القانوني.

توفي زوجها عام 1989، تاركًا ثلاثة أبناء، وكانت الأم تتابع الأبناء في الدراسة، وقامت بدور الأب والأم، حتى تفوق أبناؤها، والتحق اثنان منهم بكلية الصيدلة، والثالثة بكلية تجارة.

كان دخل الأسرة وقتها عبارة عن معاش الزوج وقيمته 140 جنيهًا، بجانب راتب الأم البسيط، وساعدت أبناءها في التعليم، وقد توفي زوج الابنة الكبرى وترك لها ثلاثة أبناء، وهي الآن تقيم مع الأم في المنزل، وتساعدها في تربية أبنائها.