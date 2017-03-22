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أسماء المقبولين بوظائف شركات الملتقى الوظيفي بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، الأسماء المقبولة في بعض الشركات، التي شاركت في الملتقى الوظيفي الأول، والذي أقيم باستاد كفر الشيخ الرياضي، تمهيدا لاستلام عملهم خلال الفترة المقبلة، بعد استكمال أوراقهم.

كانت محافظة كفر الشيخ، نظمت الملتقى الوظيفي الأول، بمشاركة ٨٠ شركة من القطاع الخاص، لتوفير ٣٠ ألف فرصة عمل، في محاولة للحد من البطالة، والقضاء على مشاكل الهجرة غير الشرعية.

يذكر أن الملتقى شهد تدافعا بين آلاف الشباب، أسفر عن إصابة العشرات، بعد قدوم الآلاف من محافظات أخرى للحصول على وظائف، وفق تصريحات سابقة للمحافظ.

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