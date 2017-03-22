الأب مؤيد لـ«السيسي» والأم ماتت أثناء نومها.. ما لا تعرفه عن عائلة باسم يوسف

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"احنا أسرة نموذجية يمكن وضعها في كتاب القراءة"، هكذا وصف الإعلامي الساخر باسم يوسف أسرته المكونة من أب وأم وأخ وحيد، حينما سُئل عنهم في برنامج "يا هلا رمضان" على قناة "روتانا خليجية"، مبررًا ذلك الوصف بوظائف أعضاء الأسرة التي اضطرته لدخول كلية الطب، حتى يكتمل الشكل الجمالي لهذه الأسرة "النموذجية" التقليدية على حد وصفه.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 12 معلومة عن أسرة الإعلامي الساخر باسم يوسف، صاحب الـ 43 عامًا.

1- "باسم" من مواليد مدينة المحلة بمحافظة الغربية يوم 21 مارس عام 1974.

2- والده هو المستشار الراحل رأفت محمد السيد يوسف، الذي كان يشغل منصب رئيس محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة الأسبق.

3- والدته هي أستاذة علم الإدارة الراحلة، نادية حمدي صالح.

4- له شقيق وحيد أكبر منه هو المهندس "تامر"، وأثار الشبه بينهما حالة من الدهشة فور تداول صورتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

5- تخرج "باسم" في كلية الطب عام 1998، وتخصص في جراحة القلب والصدر، وذلك أسوة بوظائف أسرته حيث قال: "الحقيقة أنا درست الطب مش حبًّا فيه، وإنما عشان أكمل الصورة النموذجية للأسرة.. مينفعش يبقى بابا مستشار وماما أستاذة علم إدارة وأخويا مهندس وأنا أبقى إيه غير دكتور مثلًا؟".

6- عمل "باسم" في مهنة الطب وحصل على العديد من الدبلومات، وكان على وشك السفر إلى أمريكا عام 2011، لولا اندلاع ثورة 25 يناير التي غيرت مسار حياته المهنية.

7- اقترح عليه صديقه طارق القزاز فكرة برنامج "البرنامج" الذي بدأ على موقع "يوتيوب"، ثم تحول إلى برنامج تليفزيوني له صدى واسع على مستوى الوطن العربي، إلا أنه تم إيقافه عددًا من المرات إلى أن توقف تمامًا بعد الثلاثين من يونيو.

8- أيّد والده المستشار رأفت يوسف ترشح المشير عبد الفتاح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية في فبراير 2014، وعن ذلك قال "باسم" في حوار مع الإعلامي عمرو الليثي خلال برنامج "بوضوح": "هو كان مرحب جدًا بشغلي وكان بيحضر في المسرح لكن بعدين قالي ده مش وقته".

9- عارضت والدته عمله في السخرية السياسية خوفًا عليه من المضايقات الأمنية، لكنها رحلت قبل إيقاف البرنامج بشكل كامل، الأمر الذي حمد عليه باسم الله وقال: "الحمد لله ماتت قبل ما تشوف اللي حصل ليا".

10- توفيت والدته في سبتمبر 2013 بشكل مفاجئ، حيث قال باسم عن وفاتها: "كانت نايمة وجينا نصحيها الصبح لقيناها ماتت"، متابعًا: "الحمد لله إنها ماتت بدون ما تتعذب بأي مرض".

11- الوالد رحل في مايو 2015 إثر حادث انقلاب سيارته، جرّاء اصطدامها بحاجز حديدي على الطريق المعاكس.

12- خرج والده للمعاش بعد بلوغه السن القانونية وقتها وهو ٦٨ عامًا، قبل الاستفادة من قرار الرئيس الأسبق حسني مبارك بمد سن المعاش للقضاة إلى ٧٠ عامًا.

13- لم يحضر "باسم" عزاء والده لوجوده في الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك، لكنه وجه رسالة إلى وسائل الإعلام عبر حسابه على "فيسبوك" فقال: "أرجو من وسائل الإعلام عدم مضايقة أخي أو أفراد عائلتي أثناء الدفن والجنازة كما حدث في وفاة والدتي.. رجاء التحلي بالكياسة والذوق في هذا الظرف"، ظنًّا منه أن وسائل الإعلام ستتهافت على تغطية العزاء كما حدث عند وفاة والدته، لكن المفاجأة كانت في عدم حضور أي من المشاهير عدا الإعلامي محمود سعد.

14- متزوج من الكاتبة هالة دياب السورية من أصل فلسطيني، وكان معارضو "باسم" في عهد حكم جماعة الإخوان قد هاجموه أيضًا بسببها، وقالوا إنها تدعوا للزنا من خلال مؤلفاتها، خاصة بعد عرض مسلسل "وما ملكت أيمانكم".

15- له ابنة وحيدة أسماها "نادية" تخليدًا لذكرى والدته السيدة "نادية حمدي".