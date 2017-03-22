سكندري فُصل من معهد التمثيل ولجأ للطبيب النفسي.. 18 معلومة عن أحمد رزق

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في منزل فني نشأ وسط أسرة بسيطة في الإسكندرية وتعلم حب المسرح الذى دفعه للدراسة الأكاديمية والسفر إلى القاهرة، حيث فتحت له أبواب الشهرة بفضل موهبته التي لفتت انتباه الكثير من المخرجين والنقاد، وخلال سنوات قليلة استطاع الفوز ببطولة أول فيلم سينمائي، ومن ثم توالت أعماله الفنية، حتى أصبح أحد الممثلين في مصر والوطن العربي.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 18 معلومة عن الفنان أحمد رزق..

1- ولد في 22 مارس عام 1976 بحي محرم بك في الإسكندرية، أي أنه يبلغ من العمر 41 عامًا.

2- والده عبد المنعم رزق كان مخرجًا مسرحيًا، وعمّه عبد الفتاح رزق نائب رئيس تحرير "روزاليوسف" سابقًا.

3- ترتيبه الثالث بين إخوته، حيث يكبره شقيقان وتصغره أخت وحيدة.

4- بدأ التمثيل في عمر الخمس سنوات، من خلال دور صغير بمسرحية "عالم تجن الجن" مع والده.

5- انضم إلى فرقة التمثيل المسرحي بمدرسة "شلوان" الثانوية، وشارك بعدد من العروض المسرحية خلال تلك الفترة من عمره، ما زاده حبًّا في مجال التمثيل.

6- التحق بمعهد الفنون المسرحية معارضًا رغبة والده الذي كان يريد له الالتحاق بكلية الآداب قسم مسرح في جامعة الإسكندرية، حتى لا يسافر إلى القاهرة.

7- أثناء خضوعه لاختبارات القبول في معهد التمثيل، اختاره المخرج الكبير جلال الشرقاوي للظهور معه في مسرحية "قصة الحي الغربي"، فنقل إقامته إلى القاهرة وبدأ رحلته الاحترافية في عالم التمثيل، وفق ما صرح به في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي.

8- حقق نجاحًا ملموسًا من خلال دوره في مسرحية "قصة الحي الغربي"، وكتب عنه النقاد باعتباره أحد النجوم الصاعدة في سماء الفن، فتوالت مشاركاته المسرحية، رافضًا عروض الظهور بالمسلسلات التليفزيونية لشدة تمسكه بالمسرح منذ الطفولة.

9- قدمه المخرج رأفت الميهى لأول مرة سينمائيًّا من خلال دور عسكري في فيلم "ست الستات"، بعد أن أعجب بموهبته في مسرحية "مساء الخير يا مصر".

10- مرّ بظروف عصيبة في حياته حينما تم فصله من معهد التمثيل لأسباب غير معلومة، لكنه يرجح أن يكون انشغاله بالتمثيل في أكثر من مكان أثناء دراسة وراء ذلك، مما عرضه لفترة اكتئاب شديدة وعاد بعدها إلى الإسكندرية.

11- أثناء فترة اكتئابه تلقى عبر هاتف منزله بالإسكندرية اتصالًا من المخرج رأفت الميهي يطلب منه الحضور إلى القاهرة بأسرع وقت، وعندما سافر "رزق" عرض عليه المخرج سيناريو فيلم "عشان ربنا يحبك" عام 2000 كأول بطولة سينمائية له، فوافق الفنان على الفور، وكان ذلك الانطلاقة الحقيقية له في عالم "الفن السابع".

12- توالت مشاركاته في عدد من الأفلام مع مطلع الألفينيات منها: "مافيا، وشباب ع الهوا، وفيلم ثقافي، وحمادة يلعب، وشرم برم، والتوربيني، ولخمة رأس، وزهايمر".

13- من أصعب الأدوار التي أداها كان دور "محسن" مريض التوحد في فيلم "التوربيني" عام 2007 بمشاركة شريف منير وهند صبري وسامي العدل، لدرجة أنه استعان بطبيب نفسي حتى يعرف أسلوب تعامل مريض التوحد مع الآخرين.

14- على صعيد الدراما التليفزيونية شارك "رزق" في عدد من المسلسلات أبرزها: "الرجل الآخر، وسارة، وحديث الصباح والمساء، وهيمة، وفؤش، وخطوط حمرا، والإخوة الأعداء".

15- له تجارب إذاعية من خلال مسلسل "بحلم بيه"، مع الفنانة هبه مجدي، ومن قبله مسلسل "عثمان الحادي عشر"، وكذلك "عائلة كويسة".كما خاض تجربة الدبلجة الكرتونية في مسلسل الرسوم المتحركة "كوكب كراكيب".

16- نشأت قصة حب بينه وبين الفنانة حنان مطاوع عقب مشاركتهما معًا فى فيلم "اوعى وشك"، ولكن حدث الانفصال دون أن يعلن أي من الطرفين سبب ذلك، حتى أوضحت صديقة حنان مطاوع أن أسباب الانفصال كان من ضمنها وصول العلاقة لطريق مسدود بسبب فرض "رزق" حصارًا تامًّا على تحركات خطيبته، ومطالبته لها بإنهاء مواعيد التصوير مبكرًا، وموافقة حنان على المشاركة في فيلم "صياد اليمامة" بعد أن كانت وعدته قبل ذلك بأن أول فيلم لها سيكون بطولة مشتركة بينهما.

17- تأثر كثيرًا بوفاة والده المخرج المسرحي، وتلقى الخبر عن طريق صديقه الفنان محمد هنيدي الذي ردّ على هاتفه المحمول أثناء وجوده معه في الغردقة وعرف بخبر الوفاة، فطلب من "أحمد" النزول إلى الإسكندرية لأن والده مريض، فقال له "رزق": "لا بابا مات"، ليرد عليه "هنيدي": "البقاء لله شد حيلك".

18- تزوج من السيدة "أحلام" المغربية وله منها 3 أبناء هم "عمر ويحيى وحمزة"، ولكنه حريص على إبعادهم عن الأضواء، ويعتبر أسرته "خطًّا أحمر" حسبما صرح لإحدى الصحف.