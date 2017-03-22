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بالصور.. طقس سيئ وأمطار خفيفة في الفيوم

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مصراوي Masrawy

طقس سيئ وأمطار خفيفةطقس سيئ وأمطار خفيفة

طقس سيئ وأمطار خفيفة (2)طقس سيئ وأمطار خفيفة (2)

طقس سيئ وأمطار خفيفة (3)طقس سيئ وأمطار خفيفة (3)

طقس سيئ وأمطار خفيفة (4)طقس سيئ وأمطار خفيفة (4)

الفيوم ـ حسين فتحي:
شهدت محافظة الفيوم، اليوم الأربعاء, حالة من الطقس السيئ وانخفاضا في درجات الحرارة بشكل ملحوظ, وهطلت الأمطار بصورة خفيفة على بعض مناطق المحافظة.
وغطت الرمال الصفراء بعض الطرق الصحراوية, منها "الفيوم ـ القاهرة" الصحراوي, والطريق المؤدي إلى منطقتي وادي الريان, ووادي حيتان.
وعززت قوات الأمن من انتشارها على جميع طرق المحافظة, خشية وقوع نتيجة انخفاض الرؤية, كما وجه الدكتور سامح محمد، مدير مرفق إسعاف الفيوم, بتمركز سيارات الإسعاف قرب نقاط التفتيش لتوقع وقوع حوادث على الطرق.

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