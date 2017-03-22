كوريا الشمالية "تفشل في إجراء تجربة صاروخية جديدة"

لندن (بي بي سي)

فشلت كوريا الشمالية في تجربة صاروخية جديدة، حسبما قال مسؤولون عسكريون في كوريا الجنوبية.

وأطلقت الصواريخ من بلدة وناسان على الساحل الشرقي للبلاد، غير أن عدد الصواريخ التي أطلقت ونوعها غير معروف.

وقد أكد الجيش الأمريكي أيضا أنه رصد إطلاق صاروخ انفجر خلال إطلاقه.

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية إجراء اية تجارب صاروخية أو نووية.

غير أن بيونغيانغ تجري اختبارات بوتيرة سريعة. ويقول خبراء إن هذا يمكن أن يؤدي إلى تطوير تكنولوجيا الصواريخ في كوريا الشمالية.

وكانت بيونغيانغ قد أطلقت أوائل الشهر الحالي أربعة صواريخ حلقت على مسافة 1000 كيلومتر وسقطت في المياه اليابانية.

وينظر إلى مثل هذه التجارب على أنها رد على المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية السنوية التي تعتبرها كوريا الشمالية استعدادا لهجوم عليها.