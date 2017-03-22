رئيس النقل البحري يكشف أسباب انسحاب الخطوط الملاحية من بورسعيد

سمر العشري

قال محمد شحاتة رئيس الجمعية المصرية للنقل البحري، إن أسعار الخدمات الملاحية التي تقدم للسفن، لم تتحرك منذ 1992، وأنه من الطبيعي تحريك الأسعار بما يتناسب مع السعر العالمي.

وأضاف "شحاتة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المصري أفندي 360"، على قناة "القاهرة والناس"، مع الإعلامي أحمد سالم، أن الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قرر زيادة رسوم الأعمال المهنية، والتراكيب، والإرشاد والقاطرة، والعمال الحرفية بالموانيء، مما أدى إلى انسحاب تحالف قوي من منطقة موانئ شرق بورسعيد، لخارج مصر.

وأشار إلى أن مصر تعمل على الإصلاح الاقتصادي حاليًا، ولذلك لا غضاضة في رفع أسعار الخدمات الملاحية، متهمًا الخطوط الملاحية بأنها تسعى للحصول على تخفيضات في عمليات النقل عبر قناة السويس.

المصدر:الدستور

شبكةعيونالإخبارية

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