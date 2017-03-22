هكذا تُعوّد رضيعك على الخضروات والفواكه

سمر العشري

قالت طبيبة الأطفال الألمانية مونيكا نيهاوس إنه يمكن للوالدين تعويد الطفل على تناول الخضروات والفواكه بتقديم الأصناف ذات المذاق الحلو له في البداية، مثل الجزر والموز، على أن يتم توسيع باقة الأصناف تدريجياً.

وأكدت نيهاوس على ضرورة أن يتحلى الوالدان بالصبر أثناء ذلك، حيث غالباً ما يتطلب الأمر تقديم الخضروات والفواكه للطفل لما يصل إلى عشر مرات أو أكثر، إلى أن يتقبل الطفل تناولها في نهاية المطاف. ومن المهم أن يتناول الوالدان أنفسهما الخضروات والفواكه بكثرة أمام الطفل، ليقدما له القدوة والمثل.

يُشار إلى أن الطفل يمكنه تناول الطعام، الذي يتناوله أفراد الأسرة، بدءا من الشهر العاشر، بشرط أن يكون خالياً من الملح.

المصدر:24

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads