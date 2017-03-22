أخبار عاجلة

بسبب أجايي.. عمرو جمال يثور داخل الأهلي -
يحيى الدرع: فخور باللعب للأهلي.. والسوبر هديتنا للجماهير -
ناشئ الأهلي يجري جراحة الرباط الصليبي -
الجبلاية ترفض طلب الأهلي.. وتُصر على تغريمه 300 ألف جنيه -
السفيرة عزيزة - الإعلامية / شيرين عفت ... تروي قصة جميلة للأطفال " سارة وأبو قردان " -
" السفيرة عزيزة " يحتفل بفوز مخترعين مصريين في مسابقة دولية -
سحب كثيفة تغطي سماء الأقصر.. ومخاوف من السيول -
بالصور.. المؤتمر الطبي الـ31 بجامعة أسيوط يندد بجرائم الإرهاب -
نيجيريا تعتقل 5 أشخاص خططوا لمهاجمة سفارتي أمريكا وبريطانيا -
إحالة خراط للمفتي قتل ربة منزل وجنينها بسكين في السلام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى

هكذا تُعوّد رضيعك على الخضروات والفواكه

Google+ Print
هكذا تُعوّد رضيعك على الخضروات والفواكه هكذا تُعوّد رضيعك على الخضروات والفواكه

قالت طبيبة الأطفال الألمانية مونيكا نيهاوس إنه يمكن للوالدين تعويد الطفل على تناول الخضروات والفواكه بتقديم الأصناف ذات المذاق الحلو له في البداية، مثل الجزر والموز، على أن يتم توسيع باقة الأصناف تدريجياً.

وأكدت نيهاوس على ضرورة أن يتحلى الوالدان بالصبر أثناء ذلك، حيث غالباً ما يتطلب الأمر تقديم الخضروات والفواكه للطفل لما يصل إلى عشر مرات أو أكثر، إلى أن يتقبل الطفل تناولها في نهاية المطاف. ومن المهم أن يتناول الوالدان أنفسهما الخضروات والفواكه بكثرة أمام الطفل، ليقدما له القدوة والمثل.

يُشار إلى أن الطفل يمكنه تناول الطعام، الذي يتناوله أفراد الأسرة، بدءا من الشهر العاشر، بشرط أن يكون خالياً من الملح.

المصدر:24

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار